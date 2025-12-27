ЗМІ дізнались, де можуть базуватись російські "Орєшніки" у Білорусі

Росія, імовірно, розмістить нові гіперзвукові балістичні ракети "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі неподалік міста Кричев – такого висновку дійшли два американські дослідники на основі супутникових знімків.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Мідлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії виявили потенційне розташування "Орєшніка" за знімками комерційної супутникової компанії Planet Labs.

Льюїс і Евелет заявили, що на 90% впевнені, що пускові установки "Орєшніка" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева – приблизно за 307 км на схід від Мінська і за 478 км на південний захід від Москви.

Фото: Planet Labs

Американські дослідники заявили, що аналіз зображень Planet Labs виявив поспішне будівництво, яке розпочалося між 4 і 12 серпня і мало ознаки, характерні для російської стратегічної ракетної бази.

Одним із "незаперечних доказів" на фотографії від 19 листопада є "військовий залізничний перевантажувальний пункт", оточений огорожею, до якого поїздом можна доставляти ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти, зазначив Евелет.

Іншою особливістю, за словами Льюїса, є заливка бетонної площадки в кінці злітно-посадкової смуги, яка потім була покрита землею, що, на його думку, "відповідає замаскованому пусковому пункту".

За даними джерела Reuters, оцінка дослідників в цілому збігається з висновками американських спецслужб.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко минулого тижня повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Президент Володимир Зеленський очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію через розміщення у Білорусі російського ракетного комплексу "Орєшнік".