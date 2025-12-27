СМИ узнали, где могут базироваться российские "Орешники" в Беларуси

Россия, вероятно, разместит новые гиперзвуковые баллистические ракеты "Орешник" на бывшей авиабазе на востоке Беларуси недалеко от города Кричев – к такому выводу пришли два американских исследователя на основе спутниковых снимков.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства Reuters.

Джеффри Льюис из Института международных исследований Мидлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии обнаружили потенциальное расположение "Орешника" по снимкам коммерческой спутниковой компании Planet Labs.

Льюис и Эвелет заявили, что на 90% уверены, что пусковые установки "Орешника" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Крычева – примерно в 307 км к востоку от Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

Фото: Planet Labs

Американские исследователи заявили, что анализ изображений Planet Labs выявил спешное строительство, которое началось между 4 и 12 августа и имело признаки, характерные для российской стратегической ракетной базы.

Одним из "неопровержимых доказательств" на фотографии от 19 ноября является "военный железнодорожный перегрузочный пункт", окруженный забором, к которому поездом можно доставлять ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты, отметил Эвелет.

Другой особенностью, по словам Льюиса, является заливка бетонной площадки в конце взлетно-посадочной полосы, которая затем была покрыта землей, что, по его мнению, "соответствует замаскированному пусковому пункту".

По данным источника Reuters, оценка исследователей в целом совпадает с выводами американских спецслужб.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".

Президент Владимир Зеленский ожидает от западных партнеров большего давления на Россию из-за размещения в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник".