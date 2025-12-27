ФБР переїде в будівлю USAID, закритого адміністрацією Трампа

Штаб-квартира Федерального бюро розслідувань США буде закрита, а Бюро переїде у будівлю, яка раніше належала ліквідованій Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Як пише "Європейська правда", про це повідомив на X директор ФБР Кеш Патель.

Патель сказав, що перенесення штаб-квартири дозволить заощадити кошти платників податків і краще відповідатиме вимогам Федерального бюро розслідувань.

"Після більш ніж 20 років невдалих спроб ми остаточно затвердили план остаточного закриття штаб-квартири ФБР у будівлі Гувера та переведення персоналу до безпечного, сучасного приміщення", – додав він.

Будівля імені Гувера, відкрита у 1975 році, давно мала критиків, які стверджували, що вона застаріла і більше не підходить для ФБР. Проте суперечки щодо того, чи переносити штаб-квартиру і куди саме, тривали роками.

У 2023 році, за адміністрації Джо Байдена, Конгрес США схвалив фінансування для будівництва нової штаб-квартири Федерального бюро розслідувань у штаті Меріленд. Нині ці плани, вочевидь, скасовані.

Реалізуючи політику Трампа, держсекретар США Марко Рубіо позбавив USAID адміністративної незалежності, а 1 липня оголосив про припинення його діяльності.

Нині Агентство США з міжнародного розвитку перебуває в процесі ліквідації, під час якої невелика частина програм була передана у відання Держдепу, а решта – припинені.