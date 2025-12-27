ФБР переедет в здание USAID, закрытого администрацией Трампа

Штаб-квартира Федерального бюро расследований США будет закрыта, а Бюро переедет в здание, которое ранее принадлежало ликвидированному Агентству США по международному развитию (USAID).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил на X директор ФБР Кэш Патель.

Патель сказал, что перенос штаб-квартиры позволит сэкономить средства налогоплательщиков и будет лучше соответствовать требованиям Федерального бюро расследований.

"После более чем 20 лет неудачных попыток мы окончательно утвердили план окончательного закрытия штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и перевода персонала в безопасное, современное помещение", – добавил он.

Здание имени Гувера, открытое в 1975 году, давно имело критиков, которые утверждали, что оно устарело и больше не подходит для ФБР. Однако споры о том, переносить ли штаб-квартиру и куда именно, продолжались годами.

В 2023 году, при администрации Джо Байдена, Конгресс США одобрил финансирование для строительства новой штаб-квартиры Федерального бюро расследований в штате Мэриленд. Сейчас эти планы, очевидно, отменены.

Реализуя политику Трампа, госсекретарь США Марко Рубио лишил USAID административной независимости, а 1 июля объявил о прекращении его деятельности.

Сейчас Агентство США по международному развитию находится в процессе ликвидации, в ходе которой небольшая часть программ была передана в ведение Госдепа, а остальные – прекращены.