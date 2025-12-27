У побережья Греции за сутки спасли 460 мигрантов

Греческая береговая охрана в течение пятницы спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Поздно вечером в пятницу Береговая охрана Греции спасла 70 мигрантов у побережья Крита. Мигрантов нашли на борту двух надувных лодок в море.

По данным греческой Береговой охраны, в первом инциденте было задействовано 40 мигрантов, а во втором – 30, среди которых, по сообщениям, были женщины и дети.

Перед этим в пятницу спасли 360 мигрантов с рыбацкой лодки и около 30 других с надувной лодки у побережья Гавдоса.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек из Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем отправиться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, прибывающими преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.