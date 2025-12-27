Грузія продовжила низку безкоштовних медичних послуг для біженців з України

Уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для громадян України, які прибули до країни через бойові дії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Розпорядження про подальше надання низки безкоштовних медичних послуг для українців підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

У межах державних програм для українських біженців доступні, серед іншого, імунізація, лікування туберкульозу, ВІЛ та СНІДу, допомога матері та дитині, психіатрична підтримка, лікування діабету, діаліз, допомога при рідкісних захворюваннях і при необхідності постійного замісного лікування.

Зазначається, що такі ж послуги державне страхування покриває громадянам Грузії.

Право на пільги мають українці, які постійно проживають у Грузії. Статус постійного проживання зберігається при короткострокових поїздках (строком до трьох днів), але втрачається у разі тривалих від'їздів із країни.

Раніше уряд Грузії скоротив термін безвізового перебування громадян України з трьох років до одного.

Нещодавно Грузія попри напружені відносини Києва і Тбілісі несподівано підписала міжнародну угоду про заснування механізму, що розподілятиме репарації, отримані з російських коштів, між українськими громадянами і бізнесами, що постраждали від російської агресії.