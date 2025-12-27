Грузия продлила ряд бесплатных медицинских услуг для беженцев из Украины

Правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за боевых действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Распоряжение о дальнейшем предоставлении ряда бесплатных медицинских услуг для украинцев подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

В рамках государственных программ для украинских беженцев доступны, среди прочего, иммунизация, лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, помощь матери и ребенку, психиатрическая поддержка, лечение диабета, диализ, помощь при редких заболеваниях и при необходимости постоянного заместительного лечения.

Отмечается, что такие же услуги государственное страхование покрывает гражданам Грузии.

Право на льготы имеют украинцы, постоянно проживающие в Грузии. Статус постоянного проживания сохраняется при краткосрочных поездках (сроком до трех дней), но теряется в случае длительных отъездов из страны.

Ранее правительство Грузии сократило срок безвизового пребывания граждан Украины с трех лет до одного.

Недавно Грузия, несмотря на напряженные отношения Киева и Тбилиси, неожиданно подписала международное соглашение об учреждении механизма, который будет распределять репарации, полученные из российских средств, между украинскими гражданами и бизнесами, пострадавшими от российской агрессии.