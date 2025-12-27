Вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции

В субботу вступает в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

27 июня генеральному секретарю ООН был подан документ о выходе Латвии из Оттавской конвенции. В соответствии с конвенцией решение вступает в силу через шесть месяцев после подачи документа, то есть 27 декабря.

После этой даты Латвия может использовать, приобретать или производить противопехотные мины. В латвийском Министерстве обороны пояснили, что после вступления решения в силу ведомство сможет организовывать соответствующие закупки.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира.

Как сообщалось, Сейм Латвии принял закон о выходе страны из Оттавского договора 16 апреля. В мае за выход из конвенции проголосовал парламент Литвы, в июне – парламенты Эстонии и Финляндии.

Вместе с Латвией в субботу из Оттавской конвенции вышла и Литва.