Більшість німців очікує успіху "АдН" на земельних виборах у 2026 році

Понад половина громадян Німеччини вважає, що принаймні в одній із земель, де у 2026 році відбуватимуться вибори, премʼєром стане кандидат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це свідчить опитування YouGov.

У 2026 році в п'яти федеральних землях будуть обрані нові парламенти: Баден-Вюртемберг (8 березня), Рейнланд-Пфальц (22 березня), Саксонія-Ангальт (6 вересня), Берлін і Мекленбург-Передня Померанія (обидва 20 вересня).

Згідно з опитуванням, 53% німців очікують, що після цих виборів "АдН" матиме принаймні одного голову земельного уряду. При цьому 27% респондентів не очікують такого результату, а 20% не дали відповіді.

В успіх "Альтернативи для Німеччини", серед іншого, вірить 81% її виборців, тоді як прихильники інших партій помітно скептичніші: 50% – серед виборців консервативного блоку ХДС/ХСС, 45% – Соціал-демократичної партії та 36% – Партії зелених.

У Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі-Передній Померанії "АдН" набирає в опитуваннях близько 40%. Однак досі не було жодного опитування, за результатами якого вона отримала б абсолютну більшість у парламенті.

За поточного стану речей для призначення власного земельного премʼєра "АдН" повинна одноосібно здобути більшість голосів, оскільки жодна з інших партій не хоче вступати з нею в коаліцію.

Станом на початку грудня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію – 27%.

Лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.