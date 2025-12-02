"Альтернатива для Німеччини" наростила відрив від інших партій

Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") знову зріс і повернувся до одного з найбільших показників за всю її історію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, про це йдеться в опитуванні інституту громадської думки INSA.

У порівнянні з опитуванням тижневої давнини рейтинг "Альтернативи для Німеччини" збільшився на один процентний пункт і знову досяг свого максимального значення в 27%.

Тим часом блок ХДС/ХСС втратив один процентний пункт і з 24,5% знову відстають від "АдН" на 2,5 процентного пункта. Соціал-демократична партія також втратила 1 пункт і здобула лише 14,5%.

Решта великих партій – Партія зелених й "Ліві" – зберегли рейтинг на рівні 11% та 10,5% відповідно. Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт та Вільна демократична партія з 4% і 3,5% знову не долають виборчий барʼєр.

Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Проте оскільки партія оскаржує рішення, до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

У Німеччині нещодавно поновили заклики до заборони ультраправої партії "АдН" як екстремістської після створення її нового молодіжного крила, що мало б мати менш негативний імідж, аніж розпущена організація.