Более половины граждан Германии считают, что по крайней мере в одной из земель, где в 2026 году состоятся выборы, премьером станет кандидат от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствует опрос YouGov.

В 2026 году в пяти федеральных землях будут избраны новые парламенты: Баден-Вюртемберг (8 марта), Рейнланд-Пфальц (22 марта), Саксония-Ангальт (6 сентября), Берлин и Мекленбург-Передняя Померания (оба 20 сентября).

Согласно опросу, 53% немцев ожидают, что после этих выборов "АдГ" будет иметь по крайней мере одного главу земельного правительства. При этом 27% респондентов не ожидают такого результата, а 20% не дали ответа.

В успех "Альтернативы для Германии", среди прочего, верят 81% ее избирателей, тогда как сторонники других партий заметно более скептичны: 50% – среди избирателей консервативного блока ХДС/ХСС, 45% – Социал-демократической партии и 36% – Партии зеленых.

В Саксонии-Ангальт и Мекленбурге-Передней Померании "АдГ" набирает в опросах около 40%. Однако до сих пор не было ни одного опроса, по результатам которого она получила бы абсолютное большинство в парламенте.

При текущем положении дел для назначения собственного земельного премьера "АдГ" должна единолично получить большинство голосов, поскольку ни одна из других партий не хочет вступать с ней в коалицию.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю – 27%.

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.