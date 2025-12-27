Греція з початку доби врятувала понад 130 мігрантів у морі

Берегова охорона Греції вранці в суботу врятувала 131 мігранта біля Криту, в результаті чого кількість людей, врятованих з моря в цьому районі за останні п'ять днів, досягла 840.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Мігранти, врятовані в суботу вранці, перебували на борту рибальського човна приблизно за 14 морських миль на південь від Гавдоса – невеликого острова на південь від Криту.

Мігрантів, національність яких не була розкрита, доправили на Гавдос.

Грецька Берегова охорона протягом пʼятниці врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".