Греция с начала суток спасла более 130 мигрантов в море

Береговая охрана Греции утром в субботу спасла 131 мигранта у Крита, в результате чего количество людей, спасенных из моря в этом районе за последние пять дней, достигло 840.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мигранты, спасенные в субботу утром, находились на борту рыбацкой лодки примерно в 14 морских милях к югу от Гавдоса – небольшого острова к югу от Крита.

Мигранты, национальность которых не была раскрыта, были доставлены на Гавдос.

Греческая береговая охрана в течение пятницы спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек из Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем отправиться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, прибывающими преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".