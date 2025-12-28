Трампу хочуть заборонити називати об'єкти США на свою честь

Американському президенту Дональду Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.

Два відповідні законопроєкти до конгресу внесла демократка Ейпріл МакКлейн Делані, передає Newsweek, пише "Європейська правда".

Причиною подання законопроєктів стало спірне рішення Ради від 18 грудня додати ім'я Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді – "Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді".

Перший законопроєкт про захист Центру Кеннеді має зобов'язати Раду піклувальників Центру видалити ім'я Трампа з усіх вивісок і скасувати рішення про перейменування.

Другий – законопроєкт про цілісність федеральної власності, спрямований на заборону перейменування федеральних об'єктів на честь чинних президентів.

Делані заявила, що Конгрес має припинити "брендування Трампом" національних скарбів і меморіалів, а "особливо установи, що підтримує національне мистецтво і вшановує пам'ять покійного президента Кеннеді".

"Давно час законодавцям провести чітку межу, щоб запобігти подібним діям", – заявила вона.

За її словами, зміна назви Центру Кеннеді – це зрада його спадщини, образа американського народу і його спільної історії.

Дочка Роберта Ф. Кеннеді Керрі заявила, що покійний президент "з гордістю відстоював справедливість, мир, рівність, гідність, різноманіття і співчуття до тих, хто страждає".

Водночас Трамп, за її словами, виступає проти цих цінностей, тому його ім'я не повинно стояти поруч.

Разом із цим незалежний сенатор Берні Сандерс подав свій законопроєкт до Сенату, назвав дії Трампа "зарозумілістю і нарцисизмом" і пообіцяв заборонити присвоєння федеральним об'єктам імен чинних президентів.

Президент США Дональд Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.

У вересні Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).