Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь

Американскому президенту Дональду Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь.

Два соответствующих законопроекта в Конгресс внесла демократка Эйприл МакКлейн Делани, передает Newsweek, пишет "Европейская правда".

Причиной подачи законопроектов стало спорное решение Совета от 18 декабря добавить имя Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди – "Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди".

Первый законопроект о защите Центра Кеннеди должен обязать Совет попечителей Центра удалить имя Трампа со всех вывесок и отменить решение о переименовании.

Второй – законопроект о целостности федеральной собственности, направленный на запрет переименования федеральных объектов в честь действующих президентов.

Делани заявила, что Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" национальных сокровищ и мемориалов, а "особенно учреждения, поддерживающего национальное искусство и чтящего память покойного президента Кеннеди".

"Давно пора законодателям провести четкую границу, чтобы предотвратить подобные действия", – заявила она.

По ее словам, изменение названия Центра Кеннеди – это предательство его наследия, оскорбление американского народа и его общей истории.

Дочь Роберта Ф. Кеннеди Кэрри заявила, что покойный президент "с гордостью отстаивал справедливость, мир, равенство, достоинство, разнообразие и сострадание к тем, кто страдает".

В то же время Трамп, по ее словам, выступает против этих ценностей, поэтому его имя не должно стоять рядом.

Вместе с тем независимый сенатор Берни Сандерс подал свой законопроект в Сенат, назвал действия Трампа "высокомерием и нарциссизмом" и пообещал запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.

Президент США Дональд Трамп ранее заверил, что не планирует называть своим именем новый бальный зал Белого дома, для строительства которого снесли восточное крыло комплекса.

В сентябре Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).