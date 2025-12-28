Очільник Збройних сил Швейцарії: у разі війни повністю оснащеною буде лише третина солдатів

Очільник Збройних сил Швейцарії Томас Зюслі заявив, що його країна не може захиститися від повномасштабного нападу і повинна збільшити військові витрати з огляду на зростаючі ризики з боку Росії.

За його словами, країна готова до атак "недержавних суб'єктів" на критичну інфраструктуру та до кібератак, але її збройні сили все ще зіштовхуються із серйозними прогалинами в оснащенні.

"Ми не можемо захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабної атаки на нашу країну", – наголосив Зюслі.

Він зазначив, що у випадку реальної надзвичайної ситуації "лише третина всіх солдатів буде повністю оснащена".

Швейцарія збільшує видатки на оборону, модернізує артилерію та наземні системи і замінює застарілі винищувачі на Lockheed Martin F-35A.

Також країна зобов'язалася поступово збільшити видатки на оборону до приблизно 1% ВВП до 2032 року, з нинішніх приблизно 0,7% – що значно нижче рівня 5%, узгодженого країнами НАТО.

За такого темпу швейцарська армія буде повністю готова лише до 2050 року.

"Це занадто довго, з огляду на загрозу", – додав глава Збройних сил Швейцарії.

Раніше верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, не порушуючи нейтралітет держави.

А 17 грудня обидві палати швейцарського парламенту проголосували за поправку до Закону про збройні сили, яка має на меті зробити армію більш гнучкою, щоб задовольнити потреби її особового складу.

