Глава Вооруженных сил Швейцарии: в случае войны полностью оснащенной будет только треть солдат

Глава Вооруженных сил Швейцарии Томас Зюсли заявил, что его страна не может защититься от полномасштабного нападения и должна увеличить военные расходы ввиду растущих рисков со стороны России.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По его словам, страна готова к атакам "негосударственных субъектов" на критическую инфраструктуру и к кибератакам, но ее вооруженные силы все еще сталкиваются с серьезными пробелами в оснащении.

"Мы не можем защититься от угроз на расстоянии или даже от полномасштабной атаки на нашу страну", – подчеркнул Зюсли.

Он отметил, что в случае реальной чрезвычайной ситуации "только треть всех солдат будет полностью оснащена".

Швейцария увеличивает расходы на оборону, модернизирует артиллерию и наземные системы и заменяет устаревшие истребители на Lockheed Martin F-35A.

Также страна обязалась постепенно увеличить расходы на оборону до примерно 1% ВВП к 2032 году, с нынешних примерно 0,7% – что значительно ниже уровня 5%, согласованного странами НАТО.

При таком темпе швейцарская армия будет полностью готова только к 2050 году.

"Это слишком долго, учитывая угрозу", – добавил глава Вооруженных сил Швейцарии.

Ранее верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, не нарушая нейтралитет государства.

А 17 декабря обе палаты швейцарского парламента проголосовали за поправку к Закону о вооруженных силах, которая призвана сделать армию более гибкой, чтобы удовлетворить потребности ее личного состава.

