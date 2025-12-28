У Німеччині 10 осіб впали у холодну воду через аварію двох човнів на Рейні

У Німеччині у неділю в результаті аварії за участю двох веслувальних човнів недалеко від міста Мангейм десять осіб впали в холодні води річки Рейн.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці, кілька веслярів з веслувального клубу в Шпайєрі постраждали від переохолодження.

Група з 20 веслярів у віці від 55 до 65 років подорожувала по Рейну, коли два човни перекинулися. Десять спортсменів впали у воду, температура якої становила 4,2 градуса за Цельсієм.

Вони були одягнені в спортивний одяг і рятувальні жилети, але не носили гідрокостюми, повідомив представник поліції.

До моменту прибуття служб екстреної допомоги вони встигли вибратися на берег завдяки допомозі інших членів групи.

Пожежники і водна поліція доставили їх на човні до найближчого пляжу, де на них чекала швидка допомога.

Вісім осіб були доставлені до лікарні, двоє з них залишаться там на ніч.

Причина аварії поки що незрозуміла.

В Англії повідомляли про зникнення безвісти двох чоловіків, які купались на узбережжі.

Минулими вихідними під Парижем двоє людей затонули у власному авто, яке з'їхало в Сену.