В Германии 10 человек упали в холодную воду из-за аварии двух лодок на Рейне

В Германии в воскресенье в результате аварии с участием двух гребных лодок недалеко от города Мангейм десять человек упали в холодные воды реки Рейн.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

Как отметили правоохранители, несколько гребцов из гребного клуба в Шпайере пострадали от переохлаждения.

Группа из 20 гребцов в возрасте от 55 до 65 лет путешествовала по Рейну, когда две лодки перевернулись. Десять спортсменов упали в воду, температура которой составляла 4,2 градуса по Цельсию.

Они были одеты в спортивную одежду и спасательные жилеты, но не носили гидрокостюмы, сообщил представитель полиции.

К моменту прибытия служб экстренной помощи они успели выбраться на берег благодаря помощи других членов группы.

Пожарные и водная полиция доставили их на лодке к ближайшему пляжу, где их ждала скорая помощь.

Восемь человек были доставлены в больницу, двое из них останутся там на ночь.

Причина аварии пока неясна.

