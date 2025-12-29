Трамп про можливий візит в Україну: я приїду, якщо це допоможе досягти миру

Президент США Дональд Трамп каже, що не має планів приїзду в Україну, але не виключає цього, якщо це допоможу досягти мирної угоди.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Зеленським.

Дональд Трамп відреагував на запитання журналістки про можливість свого приїзду в Україну і, навіть не дослухавши питання, перебив відповіддю про можливість свого приїзду: "У мене немає проблем із тим, щоб це зробити".

Трамп наголосив, що наразі немає ані домовленості про його приїзд, ані очевидної для нього потреби для візиту в Україну: "Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму проїзді".

Трамп утім, визнав, що отримав запрошення від української сторони "приїхати і виступити у їхньому парламенті". "Не знаю, чи це допоможе, але я думаю, що це імовірно допоможе", – взявся розмірковувати він. Президент Зеленський втрутився у його монолог із підтвердженням: "Ми завжди раді вас запросити".

Підсумовуючи, Трамп не виключив, але й не підтвердив можливість візиту. "Я не впевнений, що потреба у цьому буде, але якщо це допоможе зберегти 25 тисяч життів на місяць я звісно захочу це зробити", – заявив він.

Раніше Зеленський пояснив, про що вдалося домовитися на переговорах з Трампом.

Відомо також, що Зеленський і Трамп домовлялися про послідовність втілення пунктів мирної угоди.