Зеленський пояснив, про що вдалося домовитися на переговорах з Трампом

Президент України стверджує, що Україна та США завершили узгодження низки документів, у рамках мирного пакету.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Трампом після переговорів у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

Зеленський пояснив, що наразі узгоджені, зокрема, американські безпекові гарантії.

"20-пунктовий план (так званий "мирний план" – ЄП) погоджений на 90%, безпекові гарантії США – на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України – майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій) погоджений на 100%", – заявив Зеленський.

Також, за словами українського президента, є документи, робота над якими триває

"План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій", – заявив він. Раніше стало відомо, що у США лідери будуть домовлятися про послідовність втілення пунктів мирної угоди.

Володимир Зеленський підкреслив, що вважає гарантії безпеки одним з ключових елементів домовленостей. "Ми погодилися щодо того, що безпекові гарантії будуть основою для досягнення тривалого миру", – заявив він.

Обидва президенти заявили, що переговори триватимуть і далі. "Ми домовилися що команди будуть зустрічатися у найближчі тижні, і президент Трамп погодився прийняти нас у січні, імовірно у Вашингтоні", – заявив, зокрема, Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп відразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

З цікавих деталей відомо, що президентів України і США у Мар-а-Лаго годували картоплею фрі та шоколадним Трампом.