Зеленський і Трамп будуть домовлятися про послідовність втілення пунктів мирної угоди

Володимир Зеленський стверджує, що команди України і США вже почали говорити не лише про зміст потенційної мирної угоди, а і про те, за якою процедурою вона буде виконуватися.

Про це президент України заявив перед початком переговорів з президентом Дональдом Трампом 28 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Президент Зеленський нагадав, що результатом кількох раунів переговорів команд України та США став проєкт так званого "мирного плану", який, за задумкою, мав би призвести до припинення вогню та завершення війни.

"Наші команди напрацювали 20-пунктовий план. Вони працюють щодо (окремих документів, які стосуються) процвітання, безпеки", – додав президент України.

Утім, він зазначив, що переговори будуть стосуватися не лише змісту докментів, які потенційно можуть бути підписані, а й того, якою має бути процедура їх втілення. "Зараз нам (з президентом Трампом -ЄП) дуже важливо обговорити 20-пунктовий план, а також послідовність дії, це дуже важливо", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що робота над цим вже велася на рівні переговорних команд, і зараз стоїть задача узгодити рішення на рівні лідерів.

"Наші команди вже обговорили стратегії, що робити крок за кроком, і ми зараз будемо обговорювати цю стратегію", – – заявив він.

Президент Трамп, що був присутній під час цієї заяви, не заперечив її, і лише додав, що зацікавлений обговорити економічні елементи угоди.

"Є дуже важливий економічний план для України. Ви знаєте, є дуже багато відбудови і є добробут, якого треба досягти. В України є велике багатство потенційно дуже велике багатство", – зауважив він.

Також Трамп повідомив, що зателефонує Путіну після розмови з Зеленським.

Напередодні переговорів з Трампом Зеленський мав розмову із лідерами ЄС, Канади та НАТО.

Перед цим Зеленський назвав 5 речей, які хоче обговорити з Трампом.