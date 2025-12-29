У Польщі оголосили попередження першого ступеня для 13 воєводств через ожеледицю

З ранку 29 грудня в багатьох регіонах Польщі спостерігається погіршення погоди, зокрема утворюється небезпечна ожеледиця на дорогах і тротуарах; Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) оголосив попередження першого ступеня для 13 воєводств.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Початок тижня після Різдва приніс Польщі сильну хмарність з проясненнями на півночі та півдні країни. Очікуються періодичні снігопади, а на північному заході також дощ.

На заході, півдні та в центрі можливий мокрий сніг або мряка – буде дуже слизько.

Інститут метеорології та водного господарства видав попередження першого ступеня для 13 воєводств про ожеледицю на дорогах і тротуарах.

У цих районах очікується, що мокрі дороги та тротуари замерзнуть після дощу зі снігом та мокрим снігом. Температура повітря там знизиться до близько – 3 °C, а температура ґрунту – до близько – 7 °C. Інститут прогнозує, що температура повітря нижче нуля буде зберігатися до середи, 31 грудня.

Попередження діє з понеділка, 29 грудня, 15:00 до вівторка, 30 грудня, 07:00.

