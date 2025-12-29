В Польше объявили предупреждение первой степени для 13 воеводств из-за гололеда

С утра 29 декабря во многих регионах Польши наблюдается ухудшение погоды, в частности образуется опасная гололедица на дорогах и тротуарах; Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) объявил предупреждение первой степени для 13 воеводств.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Начало недели после Рождества принесло Польше сильную облачность с прояснениями на севере и юге страны. Ожидаются периодические снегопады, а на северо-западе также дождь.

На западе, юге и в центре возможен мокрый снег или морось – будет очень скользко.

Институт метеорологии и водного хозяйства выдал предупреждение первой степени для 13 воеводств об обледенении дорог и тротуаров.

В этих районах ожидается, что мокрые дороги и тротуары замерзнут после дождя со снегом и мокрым снегом. Температура воздуха там снизится до около – 3 °C, а температура почвы – до около – 7 °C. Институт прогнозирует, что температура воздуха ниже нуля будет сохраняться до среды, 31 декабря.

Предупреждение действует с понедельника, 29 декабря, 15:00 до вторника, 30 декабря, 07:00.

Накануне в польском городе Эльблонг объявили чрезвычайное положение из-за наводнения.

Писали, что Испанию накрыло наводнение, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести люди; власти страны призывают население оставаться в домах.