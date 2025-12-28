У польському місті оголосили надзвичайний стан через повінь

У ніч проти 28 грудня у польському місті Ельблонг оголосили надзвичайний стан через повінь.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Міський голова Ельблонга Міхал Міссан заявив, що служби залишаються в стані повної готовності, а гідрологічна ситуація постійно контролюється.

За словами речниці мерії Ельблонга Йоанни Урбаняк, надзвичайний стан було оголошено у зв'язку з перевищенням рівня попередження на річці Ельблонг – 590 см, тенденцією до підвищення рівня води та несприятливими прогнозами, пов'язаними з сильними північно-західними вітрами.

Як запобіжний захід, в найкритичніших точках міста – на бульварі Зигмунта Августа та вулиці Варшавській – були встановлені протипаводкові бар'єри.

Фото: RMF24

Служби закликали мешканців бути обережними і не наближатися до берегів річки.

Минулої осені Польщу сколихнула масштабна повінь, внаслідок якої загинули люди.

Пізніше у спільній доповіді Європейської служби з моніторингу кліматичних змін Copernicus і Світової метеорологічної організації заявили, що минулорічні повені на території Європи виявились наймасштабнішими для континенту за більш як 10 років.