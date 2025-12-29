В Іспанії внаслідок повені є загиблі та зниклі безвісти люди

Іспанію накрила повінь, внаслідок чого є загиблі та зниклі безвісти люди; влада країни закликає населення залишатися в будинках.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протягом вихідних дощі затопили південні та східні провінції Іспанії. Ввечері, 28 грудня, одна людина загинула, а двоє зникли безвісти, коли розлиті річки змили автомобілі та мотоцикли.

У Барселоні до лікарні потрапила жінка, яку збила ліхтарна стійка, повалена вітром зі швидкістю 70 кілометрів на годину.

У Валенсії, де в жовтні минулого року смертоносні повені забрали життя понад 220 осіб і завдали збитків на мільярди євро, у неділю ввечері влада розіслала на мобільні телефони людей червоні попередження, закликаючи їх залишатися в приміщеннях і на високих місцях.

У восьми інших провінціях було оголошено помаранчеву тривогу, попереджаючи громадян про серйозні ризики для них або їхнього майна і закликаючи бути готовими до погіршення ситуації.

Зазначимо, наприкінці липня верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в кримінальній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.

В іспанському місті Катарроха нині ведеться окреме розслідування проти посадовців Валенсії, включно з главою регіонального уряду Карлесом Масоном, представником опозиційної Народної партії Іспанії.

Інформація у ЗМІ, що Масон у день повеней не виходив на звʼязок через особисті справи, спричинила заклики до його відставки і масштабні протести у Валенсії минулого року.