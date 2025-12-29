В Іспанії внаслідок повені є загиблі та зниклі безвісти люди
Новини — Понеділок, 29 грудня 2025, 09:20 —
Іспанію накрила повінь, внаслідок чого є загиблі та зниклі безвісти люди; влада країни закликає населення залишатися в будинках.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Протягом вихідних дощі затопили південні та східні провінції Іспанії. Ввечері, 28 грудня, одна людина загинула, а двоє зникли безвісти, коли розлиті річки змили автомобілі та мотоцикли.
⚠️🛑 El Riu Magre comença a créixer i eixir-se'n de mare en certs llocs al seu pas per Real (Ribera Alta, València). Moltíssima precaució aigües avall. ⛈️. @avamet @AEMET_CValencia @apuntoratge @Valencia_WX @Tiempo_Valencia @Stormyalert pic.twitter.com/7f1GSaYzYI– Marc Chermés (@MarcChermes) December 28, 2025
У Барселоні до лікарні потрапила жінка, яку збила ліхтарна стійка, повалена вітром зі швидкістю 70 кілометрів на годину.
У Валенсії, де в жовтні минулого року смертоносні повені забрали життя понад 220 осіб і завдали збитків на мільярди євро, у неділю ввечері влада розіслала на мобільні телефони людей червоні попередження, закликаючи їх залишатися в приміщеннях і на високих місцях.
У восьми інших провінціях було оголошено помаранчеву тривогу, попереджаючи громадян про серйозні ризики для них або їхнього майна і закликаючи бути готовими до погіршення ситуації.
Зазначимо, наприкінці липня верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в кримінальній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.
В іспанському місті Катарроха нині ведеться окреме розслідування проти посадовців Валенсії, включно з главою регіонального уряду Карлесом Масоном, представником опозиційної Народної партії Іспанії.
Інформація у ЗМІ, що Масон у день повеней не виходив на звʼязок через особисті справи, спричинила заклики до його відставки і масштабні протести у Валенсії минулого року.