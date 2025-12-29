Зеленський каже про готовність України до чотиристороннього формату переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до розширення формату переговорів, зокрема до створення чотиристоронньої технічної групи за участю України, Європи, США і Росії для просування мирного плану.

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні з ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

У Зеленського попросили прокоментувати заяву РФ про те, що за результатами телефонної розмови з США вони домовилися створити робочу групу.

Відтак Зеленський наголосив, що українсько-американська робоча група вже є й вона продемонструвала результати. Зокрема завдяки роботі цієї групи напрацювали відповідні документи.

Далі, він зазначив, що була тристороння робоча група там, де Україні були потрібні європейські партнери.

"Зараз, якщо ми будемо йти до 20-пунктного плану, який повинні підписати чотири сторони: Україна, Європа, США і Росія, то, напевне, потрібно, щоб технічна група була чотирьохстороння. Нормально до цього ставимось", – заявив Зеленський.

Водночас український президент зазначив, що є запитання щодо можливостей щодо тристоронніх зустрічей США-Україна і Росія на рівні лідерів або відповідних телефонних розмов.

"Я ще раз підкреслюю, ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни", – підсумував Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що його американський візаві Дональд Трамп обговорив із очільником Кремля Владіміром Путіним 20-пунктний "мирний план".

Окрім цього він заявив, що Україна хотіла б від США гарантій безпеки на 30-40-50 років.