Зеленский заявляет о готовности Украины к четырехстороннему формату переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к расширению формата переговоров, в частности к созданию четырехсторонней технической группы с участием Украины, Европы, США и России для продвижения мирного плана.

Об этом он сказал в онлайн-обсуждении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".

У Зеленского попросили прокомментировать заявление РФ о том, что по результатам телефонного разговора с США они договорились создать рабочую группу.

В связи с этим Зеленский подчеркнул, что украинско-американская рабочая группа уже существует и она продемонстрировала результаты. В частности, благодаря работе этой группы были разработаны соответствующие документы.

Далее он отметил, что была трехсторонняя рабочая группа там, где Украине были нужны европейские партнеры.

"Сейчас, если мы будем идти к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, Европа, США и Россия, то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Нормально к этому относимся", – заявил Зеленский.

В то же время украинский президент отметил, что есть вопросы относительно возможностей трехсторонних встреч США-Украина и Россия на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров.

"Я еще раз подчеркиваю, мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны", – подытожил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что его американский визави Дональд Трамп обсудил с главой Кремля Владимиром Путиным 20-пунктный "мирный план".

Кроме этого он заявил, что Украина хотела бы от США гарантий безопасности на 30-40-50 лет.