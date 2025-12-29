Зеленський: Україна хоче від США гарантії безпеки на 30-50 років, Трамп буде думати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б від США гарантій безпеки на 30-40-50 років.

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час перемовин з президентом США Дональдом Трампом напередодні було затверджено, що в України будуть сильні гарантії безпеки від Сполучених Штатів.

"Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що в нас ще війна іде і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими", – сказав Зеленський.

"І я йому сказав, що ми би дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – додав він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.