Зеленський розповів про зміст переговорів Трампа і Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що його американський візаві Дональд Трамп обговорив із очільником Кремля Владіміром Путіним 20-пунктний "мирний план".

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні з ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

У Зеленського запитали, чи розповів Трамп йому зміст розмови із очільником Кремля.

"Президент Трамп мені сказав, що він проговорив. Була довга розмова з Путіним, він проговорив всі 20 пунктів плану. Пункт за пунктом", – поділився він.

Український президент наголосив на важливості того, аби всі були " в одному контексті" і щоб Путін та Трамп "проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи".

"Він сказав, на що Путін готовий. Я про це не хочу зараз говорити. Я сказав президенту, що для нас дуже важливо, це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, що слова співпадали з діями", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Після зустрічі із Трампом Зеленський сказав, що Україна та США завершили узгодження низки документів, у рамках мирного пакету.

Також він заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.