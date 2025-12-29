Глава зовнішньої розвідки Естонії: РФ намагається збити темп переозброєння Європи

Росія дійсно бачить загрозу в переозброєнні Європи і стурбована цим, тому намагається збити темп цих процесів.

Про це заявив в інтерв'ю ERR генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає "Європейська правда".

Він заявив, що інтерес Росії полягає в тому, щоб збити темп переозброєння Європи. Для цього можуть використовуватися різні методи.

"З одного боку, можна говорити про заспокійливі розмови про мир для Європи. Ми вже публічно це бачили, коли Путін говорив, що Росія може навіть прописати в своєму законодавстві, що вона не збирається нападати на Європу. Це частина такого заспокійливого посилу – створити у Європи відчуття, що все в порядку, Росія не становить загрози і немає необхідності поспішати з переозброєнням", – пояснив Розін..

З іншого боку, за його словами, Росія сенс у роботі з різними політичними партіями або групами населення, передаючи повідомлення про те, що гонка озброєнь безглузда, що вона забирає гроші в інших сфер, наприклад у соціальній, і що все це шкідливо для самої Європи.

"Таким чином намагаються створити розкол у суспільстві і чинити тиск на політиків. Ця атака багаторівнева, і це добре видно", – стверджує він.

"Але в цілому Росія дійсно бачить загрозу в переозброєнні Європи і стурбована цим, тому що якщо Європа збереже цей курс, то через кілька років ми, по суті, зможемо виграти цю гонку озброєнь, назвемо її так, у Росії", – додав Розін.

Він також заявив, що наразі немає ознак того, що Росія мала намір напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО в цілому.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.