Глава зовнішньої розвідки Естонії: у РФ зараз немає намірів нападати на будь-яку країну Балтії

Наразі немає ознак того, що Росія мала намір напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО в цілому.

Про це заявив в інтерв'ю ERR генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає "Європейська правда".

Він стверджує, що в результаті реакцій Заходу або НАТО Росія вжила різних заходів, щоб уникнути небезпечних інцидентів у майбутньому.

"Те, що ми бачимо сьогодні, – у Росії на даний момент немає намірів нападати на будь-яку країну Балтії або на НАТО в більш широкому сенсі", – сказав він.

За його словами, що в результаті реакцій союзників Росія змінила свою поведінку після різних інцидентів, які відбувалися в регіоні в цілому.

"Досі видно, що Росія поважає НАТО і намагається уникати будь-якого відкритого конфлікту на даний момент", – зазначив Розін.

"Якщо подивитися на те, що сьогодні видно і публічно, то траєкторії дронів над територією України або в повітряному просторі змінені таким чином, щоб мінімізувати ризики. Ми бачимо, що, наприклад, російські літаки сьогодні дуже уважно стежать за тим, де вони літають над Балтійським морем, і з болісною точністю дотримуються своїх маршрутів, щоб не створювати інцидентів", – пояснив він.

Також, за словами Розіна, після запуску місії НАТО більше не відбувалося інцидентів з кабелями.

"Така поточна ситуація. Звичайно, це не виключає того, що в майбутньому інциденти можуть трапитися, оскільки військова активність висока, війна в Україні триває активно – теоретично це все ще можливо. Але ми не бачимо, щоб Росія зараз навмисно намагалася щось ескалувати", – заявив він.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

2 грудня Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".