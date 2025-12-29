Глава внешней разведки Эстонии: РФ пытается сбить темп перевооружения Европы

Россия действительно видит угрозу в перевооружении Европы и обеспокоена этим, поэтому пытается сбить темп этих процессов.

Об этом заявил в интервью ERR генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает "Европейская правда".

Он заявил, что интерес России заключается в том, чтобы сбить темп перевооружения Европы. Для этого могут использоваться различные методы.

"С одной стороны, можно говорить об успокаивающих разговорах о мире для Европы. Мы уже публично это видели, когда Путин говорил, что Россия может даже прописать в своем законодательстве, что она не собирается нападать на Европу. Это часть такого успокаивающего послания – создать у Европы ощущение, что все в порядке, Россия не представляет угрозы и нет необходимости спешить с перевооружением", – пояснил Розин.

С другой стороны, по его словам, Россия видит смысл в работе с различными политическими партиями или группами населения, передавая сообщение о том, что гонка вооружений бессмысленна, что она отнимает деньги у других сфер, например у социальной, и что все это вредно для самой Европы.

"Таким образом пытаются создать раскол в обществе и оказывать давление на политиков. Эта атака многоуровневая, и это хорошо видно", – утверждает он.

"Но в целом Россия действительно видит угрозу в перевооружении Европы и обеспокоена этим, потому что если Европа сохранит этот курс, то через несколько лет мы, по сути, сможем выиграть эту гонку вооружений, назовем ее так, у России", – добавил Розин.

Он также заявил, что пока нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.