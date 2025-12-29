ЗМІ: 59 метеозондів з Білорусі вторглися до Польщі на Різдво

59 метеорологічних зондів влетіли в Польщу з Білорусі на Різдво.

Про це неофіційно дізналася радіостанція RMF FM, передає "Європейська правда".

Так звані повітряні кулі з контрабандою порушили польський повітряний простір у ніч проти Різдва. Поліцейські та прикордонники виявили повітряні кулі з вантажем сигарет, а також самі пакунки.

Крім того, було виявлено GPS-пристрої для визначення місцезнаходження.

Більшість контрабанди службовці виявили в Підляському воєводстві. Чотири випадки стосуються також Люблінського воєводства.

Відомо, що повітряні кулі летіли навіть на висоті 9 тис. метрів. Ці інциденти обтяжують системи моніторингу, а також є обтяжливими не тільки для служб у формі, але й для мешканців прикордонних районів – у Люблінському регіоні один з зондів з вантажем обірвав енергетичну мережу, позбавивши багатьох споживачів електроенергії.

Нагадаємо, у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Польське Бюро з нацбезпеки вважає, що інцидент з метеозондами, які вторглися у повітряний простір Польщі із Білорусі 25 грудня, був провокацією, замаскованою під контрабанду.