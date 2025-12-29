СМИ: 59 метеозондов из Беларуси вторглись в Польшу на Рождество

59 метеорологических зондов влетели в Польшу из Беларуси на Рождество.

Об этом неофициально узнала радиостанция RMF FM, передает "Европейская правда".

Так называемые воздушные шары с контрабандой нарушили польское воздушное пространство в ночь на Рождество. Полицейские и пограничники обнаружили воздушные шары с грузом сигарет, а также сами пакеты.

Кроме того, были обнаружены GPS-устройства для определения местонахождения.

Большинство контрабанды служащие обнаружили в Подляском воеводстве. Четыре случая касаются также Люблинского воеводства.

Известно, что воздушные шары летели даже на высоте 9 тыс. метров. Эти инциденты обременяют системы мониторинга, а также являются обременительными не только для служб в форме, но и для жителей приграничных районов – в Люблинском регионе один из зондов с грузом оборвал энергетическую сеть, лишив многих потребителей электроэнергии.

Напомним, в Польше сообщили о "напряженной ночи" для военных из-за военного самолета РФ над Балтийским морем недалеко от польской территории, а также вторжении метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Польское Бюро по национальной безопасности считает, что инцидент с метеозондами, которые вторглись в воздушное пространство Польши из Беларуси 25 декабря, был провокацией, замаскированной под контрабанду.