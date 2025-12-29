Литовська "Зоря Німану" отримала запрошення приєднатися до групи Орбана в Європарламенті

Литовська популістська партія "Зоря Німану" планує приєднатися до ультраправої групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті.

Про це заявив у понеділок, 29 грудня, заявив у понеділок лідер партії Ремігіюс Жемайтайтіс, цитує LRT, пише "Європейська правда".

З 85 депутатами "Патріоти за Європу" є третьою за величиною політичною групою в Європейському парламенті.

До її складу входять французька партія "Національне об’єднання", угорська правляча партія "Фідес" на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, чеська партія "АNO" на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, італійська ультраправа партія "Ліга" та іспанська ультраправа партія "Вокс".

Наразі жоден литовський політик не належить до цього блоку, який був заснований минулого року і просуває антиімміграційні та євроскептичні позиції.

У понеділок, 29 грудня Жемайтайтіс заявив, що його партія отримала запрошення приєднатися до групи.

"Я досить багато спілкуюся з міністром закордонних справ Угорщини Петером [Сійярто]. Ще до заснування нашої партії вони запитували, чи не хочемо ми приєднатися", – сказав він.

Він додав, що "Зорю Німану" також запросили взяти участь у виборах до Європейського парламенту, але партія відмовилася, оскільки ще не була офіційно заснована.

"Зоря Німану" була заснована в 2024 році, в тому ж році, коли відбулися вибори до Європейського парламенту.

Жемайтайтіс сказав, що рішення про приєднання до європейської політичної групи буде ухвалене партійною радою.

У липні 2024 року писали, що євродепутати ультраправої французької партії "Національне об’єднання", лідеркою яких де-факто є Марін Ле Пен, ведуть переговори про входження в групу Європарламенту "Патріоти за Європу", створену Орбаном.

Нагадаємо, Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

9 грудня писали, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції молодшого партнера "Зорю Німану".

