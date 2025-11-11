Лідер ультраправих Литви викликав суперечки через зустріч з главою МЗС Угорщини

Ремігіюс Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Жемайтайтіс заявив, що не бачить причин інформувати уряд або президента про цю зустріч, в той час як радник прем'єр-міністра розкритикував політика за підрив зовнішньополітичного курсу країни.

У понеділок Сійярто відвідав Шяуляй, де інспектував угорські війська, дислоковані в місті. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Сігітас Міткус, але, за даними Сейму, канцелярії президента та уряду, він не зустрівся з президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене, яка зараз перебуває в Ісландії, або міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах.

Жемайтайтіс опублікував у Facebook відео зустрічі в Шяуляї, на якому він вітається з кортежем угорського міністра біля місцевого ресторану.

"Вражаючий та історичний день для Литви. Зовнішня політика починається з маленьких кроків", – написав Жемайтайтіс.

Зустріч прокоментував радник Ругінєнє Ігнас Добровольскас, який закликав політиків дотримуватися єдиної зовнішньополітичної лінії.

"Депутати можуть зустрічатися з іноземними посадовцями – це не заборонено. Але зовнішню політику формує і реалізує уряд разом з президентом. У Литві немає альтернативної зовнішньої політики, і важливо, щоб усі політики дотримувалися однієї лінії, особливо в цей геополітично чутливий період", – сказав Добровольскас.

У канцелярії президента, тим часом прокоментували, що Жемайтайтіс "живе в альтернативній реальності".

"Це спроба створити альтернативну зовнішню політику. Але хто може заперечувати, що пан Жемайтайтіс живе в альтернативній реальності?", – прокоментували у канцелярії.

Жемайтайтіс розповів, що зустріч з Сійярто була "дружньою" і тривала близько двох годин.

"Ми подякували Угорщині за солідарність і лояльність як партнеру – їхні пілоти відіграли вирішальну роль в місії НАТО з патрулювання повітряного простору, здійснивши 19 попереджень", – сказав він. "Якби не їхня відданість, хто знає, де могли б впасти ці дрони з Білорусі чи Росії", – додав політик.

Депутат заявив, що не повідомив заздалегідь прем'єр-міністра або Міністерство закордонних справ, назвавши цю зустріч "особистою зустріччю".

"Чому я повинен когось повідомляти? Це демократична країна, а не Кремль", – сказав він, додавши, що політики часто підтримують неформальні контакти з іноземними посадовцями.

Він також вилаяв журналіста, який запитав його про зустріч, і розкритикував міністра закордонних справ Будріса за нездатність вирішити питання закриття кордону з Білоруссю.

"Що, тільки Будріс відповідає тут за зовнішню політику?" огризнувся Жемайтайтіс. "Він вже достатньо зробив зі своєю зовнішньою політикою, ми вже три тижні її підчищаємо", – додав він.

Як повідомлялося, лідер ультраправої "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс вважає, що міністр закордонних справ Кястутіс Будріс останнім часом дозволяє собі занадто багато, говорячи про інших членів кабінету міністрів.

Очільник Міністерства закордонних справ раніше закликав відмовитися від "кріпацького менталітету" і не думати, що заклики до Білорусі можуть вирішити ситуацію.