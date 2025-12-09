Литва: партія, лідера якої засудили за антисемітизм, поки залишиться в коаліції

Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції молодшого партнера "Зорю Німану", чийого лідера Ремігюса Жемайтайтіса нещодавно засудили за антисемітизм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова литовських соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс у вівторок сказав, що його партія почекає, поки не будуть вичерпані всі апеляційні можливості у справі Жемайтайтіса, перш ніж ухвалювати рішення про майбутнє коаліції.

"Вирок не є остаточним, він не набрав чинності. Навіть у випадку Жемайтайтіса ми маємо дотримуватися принципу, що доки вина не доведена, доки суди не ухвалили остаточного рішення, обвинувачений все ще має можливість довести свою правоту", – сказав він.

Сінкявічюс заявив журналістам, що рішення суду не вплинуло на рейтинг уряду Литви.

Вільнюський окружний суд минулого тижня оголосив вирок лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання.

Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Нагадаємо, Ремігіюс Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

