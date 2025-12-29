У коаліції Чехії все ще сподіваються на призначення одіозного міністра

Лідер чеської коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка продовжує очікувати, що прем’єр-міністр Андрей Бабіш призначить Філіпа Турека на посаду міністра довкілля після зауважень з боку президента.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За словами Мацінка, Турек зустрівся з Бабішем перед Різдвом, і всі троє планують зустрітися знову на початку січня.

Він наголосив, що Турек залишається єдиним кандидатом на цю посаду.

"Це уряд Андрея Бабіша, а не Павела. "Автомобілісти" мають чіткого, єдиного кандидата на посаду міністра охорони навколишнього середовища, і це Філіп Турек", – додав він.

Нагадаємо, Філіп Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Напередодні кандидат у міністри довкілля від "Автомобілістів" зустрівся з Павелом, після чого той сказав, що пояснення Туреком своєї поведінки і заяв його не переконали.

