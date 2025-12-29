В коалиции Чехии все еще надеются на назначение одиозного министра

Лидер чешской коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка продолжает ожидать, что премьер-министр Андрей Бабиш назначит Филиппа Турека на должность министра окружающей среды после замечаний со стороны президента.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По словам Мацинки, Турек встретился с Бабишем перед Рождеством, и все трое планируют встретиться снова в начале января.

Он подчеркнул, что Турек остается единственным кандидатом на эту должность.

"Это правительство Андрея Бабиша, а не Павла. „Автомобилисты" имеют четкого, единственного кандидата на пост министра охраны окружающей среды, и это Филип Турек", – добавил он.

Напомним, Филипп Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Накануне кандидат в министры окружающей среды от "Автомобилистов" встретился с Павлом, после чего тот сказал, что объяснения Туреком своего поведения и заявлений его не убедили.

Читайте подробнее о новом правительстве Чехии: Пражская зима: чего ожидать от правительства Андрея Бабиша и останется ли Чехия союзником Украины.