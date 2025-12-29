Відмова від НАТО є найменш неприйнятною умовою завершення війни для українців – опитування

Для більшості українців є неприйнятними окремі вимоги, які були висунуті в 28 пунктах "мирного плану" під егідою США.

Такими є результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє "Європейська правда".

З чотирьох вимог, які оцінювали українці, найменш лояльними вони є до територіальних поступок: 76% вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Прийнятною ця вимога є для 13%.

На скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців не готові погодитися 70% українців, тоді як 20% вважають цю вимогу прийнятною.

Для 61% українців є неприйнятним, якщо менша частина заморожених російських активів буде спрямована на відновлення України, а більша – на проєкти, які поглиблюють російсько-американську співпрацю. Прийнятною така поступка є для 22%.

Найменш неприйнятною серед запропонованих умов для українців є відмова від вступу України до НАТО. Погодитися на це готові 35% українців, втім абсолютна більшість (51%) проти такої поступки.

Оцінка прийнятності цієї умови пов’язана з варіантом гарантування безпеки, який респонденти вважали найкращим для України. Серед респондентів, які обирали НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, погодитися на відмову від вступу до НАТО готові були 13%, серед респондентів, які обирали нейтральний статус з міжнародними гарантіями – 69%, ставку виключно на власні сили − 61%, позаблоковий статус – 75%. Невизначеність щодо моделі безпеки теж була пов’язана з готовністю поступитися вступом до НАТО в обмін на припинення війни.

Найменша частка прихильників відмови від вступу до НАТО у західних областях (15%). У центральному та південному макрорегіонах трохи більше половини населення (52%) готові погодитися на відмову від вступу до НАТО в обмін на мир. У східних областях, хоча найменша частка респондентів обрали НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки порівняно з іншими макрорегіонами, абсолютна більшість (53%) вважає неприйнятною відмову від вступу до НАТО.

Українці досі вважають членство в НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки України, але їх частка за рік знизилася з 55% до 38%.

Інше дослідження показало, що готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США привела до зростання довіри до Європейського Союзу, водночас довіра до НАТО серед українців помітно впала.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.