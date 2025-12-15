Українці прагнуть швидшого вступу в ЄС і скептичніше оцінюють НАТО

Готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США привела до зростання довіри до Європейського Союзу, водночас довіра до НАТО серед українців помітно впала.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У статті проаналізоване дослідження Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", яке проводилося у період з 5 по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%.

Як свідчить дослідження, в цілому за рік довіра серед українців до Європейського Союзу зросла з 69,2% до 72,1%.

Серед респондентів 20,8% вважають, що країни Європи роблять все можливе для допомоги України, а ще 36,5% на це питання відповідають "скоріше так".

Протилежна думка – у 38,7% респондентів: з них 18,9% відповіли "ні", а ще 19,8% – "скоріш ні".

Натомість членство України в ЄС підтримують 85,5% українців, проти – лише 11,5%.

При цьому майже не змінилася кількість українців, які переконані, що вступ до ЄС відбудеться протягом п'яти років (32,3% зараз та 34% рік тому). Одночасно зростає кількість респондентів, які вважають, що Україна увійде в ЄС, "щойно закінчиться війна" (19% зараз, 16,8% рік тому).

Майже не змінилася і кількість тих, хто прогнозує вступ до ЄС протягом 10 років (16,9% проти 17,2%), а також після цього терміну (10,9% та 11% відповідно).

Водночас зросла й кількість українців, які вважають, що країна ніколи не стане членом ЄС: з 13% до 15,2%.

Також, як свідчить дослідження, за рік українці стали більш нетерплячими у питанні набуття членства. Поступово втрачає підтримку теза, що всі необхідні євроінтеграційні закони треба приймати якомога більш ретельно, навіть якщо це займе багато часу. Рік тому таку тезу підтримали 59%, зараз – лише 46,8%.

Натомість підтримка тези, що ці реформи варто прийняти якнайшвидше, зросла з 36,4% до 46,8%.

Падіння довіри до США, а також заяви Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, потягнули вниз і довіру до Альянсу.

Зараз лише 19,4% вважають вступ до НАТО найкращою "гарантією безпеки" для України, а лише рік тому вступ до НАТО вважали найкращою гарантією безпеки 29,3% – в півтора раза більше, аніж зараз.

Впала і довіра до НАТО: з 64,4% до 53,7%. Попри це, НАТО все одно вбачають критично важливою складовою українського західного курсу.

Тож падіння довіри до Альянсу не вплинуло на підтримку членства в ньому. За нього виступають 71,3% українців, що навіть трохи більше, аніж рік тому – 70,3%.

Також у 2025 році українці значно підвищили довіру до провідних європейських лідерів, зокрема президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

За даними цього ж дослідження, українці демонструють падіння довіри до світових лідерів, зокрема до американського президента Дональда Трампа.

