Отказ от НАТО является наименее приемлемым условием завершения войны для украинцев – опрос

Для большинства украинцев неприемлемы отдельные требования, которые были выдвинуты в 28 пунктах "мирного плана" под эгидой США.

Таковы результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года, сообщает "Европейская правда".

Из четырех требований, которые оценивали украинцы, наименее лояльными они являются к территориальным уступкам: 76% считают неприемлемым признание оккупированных территорий частью Российской Федерации. Приемлемым это требование является для 13%.

На сокращение численности украинской армии до 600 тысяч военнослужащих не готовы согласиться 70% украинцев, тогда как 20% считают это требование приемлемым.

Для 61% украинцев неприемлемо, если меньшая часть замороженных российских активов будет направлена на восстановление Украины, а большая – на проекты, углубляющие российско-американское сотрудничество. Приемлемой такая уступка является для 22%.

Наименее неприемлемым среди предложенных условий для украинцев является отказ от вступления Украины в НАТО. Согласиться на это готовы 35% украинцев, однако абсолютное большинство (51%) против такой уступки.

Оценка приемлемости этого условия связана с вариантом гарантирования безопасности, который респонденты считали лучшим для Украины. Среди респондентов, которые выбрали НАТО лучшим вариантом гарантирования безопасности, согласиться на отказ от вступления в НАТО были готовы 13%, среди респондентов, которые выбрали нейтральный статус с международными гарантиями – 69%, ставку исключительно на собственные силы – 61%, внеблоковый статус – 75%. Неопределенность относительно модели безопасности также была связана с готовностью поступиться вступлением в НАТО в обмен на прекращение войны.

Наименьшая доля сторонников отказа от вступления в НАТО в западных областях (15%). В центральном и южном макрорегионах чуть более половины населения (52%) готовы согласиться на отказ от вступления в НАТО в обмен на мир. В восточных областях, хотя наименьшая доля респондентов выбрала НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности по сравнению с другими макрорегионами, абсолютное большинство (53%) считает неприемлемым отказ от вступления в НАТО.

Украинцы до сих пор считают членство в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины, но их доля за год снизилась с 55% до 38%.

Другое исследование показало, что готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины даже несмотря на "разворот" США привела к росту доверия к Европейскому Союзу, в то же время доверие к НАТО среди украинцев заметно упало.

