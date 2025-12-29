Частка українців, які вважають НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилась до 38%

Українці досі вважають членство в НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки України, але їх частка за рік знизилася з 55% до 38%.

Такими є результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, сигнали від окремих міжнародних партнерів України, насамперед США, послаблюють орієнтації українців на НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для України, попри те, що відносна більшість населення досі вважає НАТО найкращою з альтернатив.

Порівняно з груднем минулого року частка населення, яка назвала вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.

Зниження підтримки НАТО не супроводжується зростанням симпатій до позаблокового статусу як такого.

Натомість спостерігається перерозподіл очікувань у бік альтернативних, менш амбітних або більш гнучких моделей безпеки. Зокрема, за рік помітно зросла частка тих, хто покладає надії на угоди про стратегічну оборонну співпрацю з окремими країнами-членами НАТО (з 9% до 15%). Збільшилася також підтримка нейтрального статусу України, але за умови міжнародних гарантій безпеки (з 12% до 16%), а також варіанту, який передбачає ставку винятково на власні оборонні спроможності, навіть без зовнішніх гарантій (з 3% до 7%).

"Ці зрушення свідчать не так про зміну ціннісних орієнтацій, як про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни та неоднозначних сигналів від міжнародних партнерів", – пояснюють соціологи.

Інше дослідження показало, що готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США привела до зростання довіри до Європейського Союзу, водночас довіра до НАТО серед українців помітно впала.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.