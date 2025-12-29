Укр Рус Eng

ЄС підтримує якнайшвидше формування нового уряду Косово

Новини — Понеділок, 29 грудня 2025, 18:16 — Юрій Панченко

Європейський Союз закликає до швидкого формування нового уряду в Косові після дострокових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP,  із такою заявою виступила  голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

"Після політичного глухого кута, що виник після виборів у лютому 2025 року, ми з нетерпінням чекаємо на швидке формування нового парламенту та уряду, а також на продовження нашої співпраці з (косовською) владою", – заявила Каллас.

Разом із тим, за її словами, новий уряд Косова повинен активізувати зусилля щодо реформ, пов’язаних з ЄС.

Нагадаємо, 28 грудня у Косові відбулися дострокові парламентсьбкі вибори. Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді і призначити дострокові вибори.

За результатом цих виборів тимчасовий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті має шанс сформувати повноцінний уряд – його партія "Самовизначення" отримала майже половину голосів.

