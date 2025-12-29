Партія тимчасового прем’єра Косова перемагає на виборах

Тимчасовий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що швидко сформує новий уряд після того, як його партія "Самовизначення" отримала половину голосів на виборах у неділю, 28 грудня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Це другі вибори в Косові цього року після того, як партія Курті не набрала більшості голосів у лютому. Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді і призначити дострокові вибори.

Відтак у неділю, 28 грудня, партія Курті лідирувала з 49,3% голосів після підрахунку 99% голосів після закриття дільниць о 19:00 за місцевим часом.

Дві основні опозиційні партії, Демократична партія та Демократична ліга, набрали відповідно 21% і 13,6% голосів.

"Як тільки результати будуть затверджені, ми повинні швидко сформувати парламент, а потім негайно сформувати новий уряд. Ми не маємо часу на втрати і повинні рухатися вперед якомога швидше разом", – заявив Курті.

Водночас аналітики кажуть, що важко передбачити, чи зможе Курті самостійно сформувати уряд без коаліції.

Косово вже багато місяців перебуває у стані політичної кризи через те, що "Самовизначення" не змогло сформувати більшості, а всі опозиційні партії відмовились із ним співпрацювати.

У результаті парламент Косова місяцями не міг обрати спікера, чим не лише унеможливив призначення постійного уряду, а й зірвав ухвалення бюджетних рішень.