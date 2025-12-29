ЕС поддерживает скорейшее формирование нового правительства Косово

Европейский Союз призывает к быстрому формированию нового правительства в Косово после досрочных выборов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, с таким заявлением выступила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

"После возникшего после выборов в феврале 2025 года политического тупика мы с нетерпением ждем скорейшего формирования нового парламента и правительства, а также продолжения нашего сотрудничества с (косовскими) властями", – заявила Каллас.

Вместе с тем, по ее словам, новое правительство Косово должно активизировать усилия по реформам, связанным с ЕС.

Напомним, 28 декабря в Косово прошли досрочные парламентские выборы. Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президентку Вьосу Османи распустить парламент в ноябре и назначить досрочные выборы.

По результатам этих выборов у временного премьер-министра Косово Альбина Курти есть шанс сформировать полноценное правительство – его партия "Самоопределения" получила почти половину голосов.