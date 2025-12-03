Половина українців готові до протесту в разі неприйнятних поступок перед РФ

51,4% українців заявили про намір брати участь у протестних акціях, якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні компроміси.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до отриманих даних, не готові брати участь у протестах 44,3% респондентів, вагаються з відповіддю – 4,4%.

Одночасно дослідження фіксує, наскільки за останні роки змінилося сприйняття можливих поступок українцями.

Тимчасову відмову від окупованих територій вважають абсолютно неприйнятною 40,2% українців. Рік тому такої думки дотримувалися 53,2%, а роком раніше – 76,2%. Щоправда, цілком прийнятною цю поступку вважають лише 5,1% українців.

Ще менше – лише 2% українців – готові до юридичного визнання окупованих територій російськими. Категорично проти цього – 76,6%.

Поступово зменшується відсоток українців, що вважають абсолютно неприпустимою відмову від членства в НАТО – зараз про це заявили 41,1% (рік тому – 48,7%, а два роки тому – 56,9%).

Відмова від вступу до ЄС видається абсолютно неприпустимою 51% українців, що навіть більше минулорічного показника (50,7%).

Так само за рік зросла кількість українців, які вважають абсолютно неприпустимим скорочення армії (77,9% проти 74,5%), а також надання російській мові статусу другої державної (73% проти 70,9%).

Натомість знижується відсоток українців, що вважають абсолютно неприйнятним зменшення суми репарацій з боку РФ (58,7% проти 62,2%), відмову від кримінального переслідування керівників РФ та воєнних злочинців (65% проти 68,4%), а також скасування санкцій (64,1% проти 64,8%).

Дослідження проводилося у період з 5 по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження – 1000 респондентів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що планує поговорити з американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які 2 грудня зустрілися у Кремлі з Владіміром Путіним щодо завершення війни.

Коментуючи ці перемовини, висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас висловила занепокоєння, що під час перемовин про встановлення миру в Україні за участю Сполучених Штатів та Росії основний тиск буде спрямований на Україну, з метою примусити її піти на поступки.