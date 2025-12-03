Половина украинцев готовы к протесту в случае неприемлемых уступок перед РФ

51,4% украинцев заявили о намерении участвовать в протестных акциях, если Украина во время переговоров пойдет на неприемлемые компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", сообщает "Европейская правда".

Согласно полученным данным, не готовы участвовать в протестах 44,3% респондентов, затрудняются с ответом – 4,4%.

Одновременно исследование фиксирует, насколько за последние годы изменилось восприятие возможных уступок украинцами.

Временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% украинцев. Год назад такого мнения придерживались 53,2%, а годом ранее – 76,2%. Правда, вполне приемлемой эту уступку считают лишь 5,1% украинцев.

Еще меньше – лишь 2% украинцев – готовы к юридическому признанию оккупированных территорий российскими. Категорически против этого – 76,6%.

Постепенно уменьшается процент украинцев, считающих абсолютно недопустимым отказ от членства в НАТО – сейчас об этом заявили 41,1% (год назад – 48,7%, а два года назад – 56,9%).

Отказ от вступления в ЕС представляется абсолютно недопустимым 51% украинцев, что даже больше прошлогоднего показателя (50,7%).

Так же за год выросло количество украинцев, которые считают абсолютно недопустимым сокращение армии (77,9% против 74,5%), а также предоставление русскому языку статуса второго государственного (73% против 70,9%).

При этом снижается процент украинцев, которые считают абсолютно неприемлемым уменьшение суммы репараций со стороны РФ (58,7% против 62,2%), отказ от уголовного преследования руководителей РФ и военных преступников (65% против 68,4%), а также отмену санкций (64,1% против 64,8%).

Исследование проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования – 1000 респондентов.

Напомним, Зеленский заявил, что планирует поговорить с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые 2 декабря встретились в Кремле с Владимиром Путиным по завершению войны.

Комментируя эти переговоры, высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас выразила обеспокоенность, что во время переговоров об установлении мира в Украине с участием Соединенных Штатов и России основное давление будет направлено на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки.