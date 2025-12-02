Axios: Зеленський у середу може зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі

Американське видання Axios повідомило про можливу зустріч у середу між президентом Володимиром Зеленським та американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які у вівторок зустрічаються у Кремлі з Владіміром Путіним щодо завершення війни.

Про це йдеться у публікації Axios у вівторок, пише "Європейська правда".

Зустріч у Москві відбувається після двох тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів щодо "мирного плану" США. Це шоста зустріч Віткоффа з Путіним в Росії, але перша особиста зустріч між Путіним і командою Трампа після саміту на Алясці в серпні.

Також уперше зять Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднався до переговорів з Путіним.

За інформацією двох джерел, Віткофф і Кушнер можуть зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Європі і проінформувати його про переговори з Путіним.

Зеленський під час свого візиту до Дубліна у вівторок заявив, що планує поговорити з Віткоффом і Кушнером одразу після їхньої зустрічі з Путіним.

У понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.